Серию экологических акций проведут в Подмосковье 18 и 19 апреля

В Подмосковье 18 и 19 апреля проведут масштабную кологическую акцию «ЭлектроВесна-2026». В эти дни на специально организованных площадках будут работать волонтеры, которые примут у жителей ненужную электронику и элементы питания для дальнейшей переработки.

В список предметов, которые можно сдать, входят утюги, чайники, фены, пылесосы, телефоны, блендеры, миксеры, а также мыши, клавиатуры, зарядные устройства и другие аналогичные приборы.

Сдать можно также батарейки различных типов.

Организаторы обращают внимание, что принимать не будут электронные игрушки для детей, картриджи для принтеров, лампы, а также оптические носители и видеокассеты. Для их утилизации предусмотрены отдельные специализированные пункты.

Собранные устройства направят профильным организациям, имеющим лицензии на переработку. Техника, которую удастся восстановить, после диагностики и незначительного ремонта передадут в благотворительные фонды или реализуют через комиссионные сервисы.

Остальные отходы, включая батарейки и неисправные приборы, отправят на перерабатывающие предприятия региона, где из них извлекут металл и пластик, а оставшиеся компоненты утилизируют с соблюдением экологических стандартов.

Проведение акции направлено на развитие системы раздельного сбора отходов и повышение экологической ответственности жителей. Узнать адреса пунктов приема можно на сайте проекта.