Серию экоакций проведут в Подмосковье в выходные

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

В эти выходные, 20 и 21 июня, в Подмосковье пройдет серия экологических акций по раздельному сбору отходов. Желающие могут принести весь накопленный мусор.

На всех площадках с сортировкой участникам будут помогать волонтеры, рассказали в региональном министерстве по содержанию территорий.

В субботу, 20 июня, акция пройдет по следующим адресам:

В воскресенье, 21 июня:

Полный список принимаемых ресурсов можно узнать у организаторов акций.

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