Серию экоакций проведут в Подмосковье в выходные
В эти выходные, 20 и 21 июня, в Подмосковье пройдет серия экологических акций по раздельному сбору отходов. Желающие могут принести весь накопленный мусор.
На всех площадках с сортировкой участникам будут помогать волонтеры, рассказали в региональном министерстве по содержанию территорий.
В субботу, 20 июня, акция пройдет по следующим адресам:
- Раменский: Быково, Школьный туп., д. 1А, с 12:00 до 15:00; улица Гурьева, д. 15, к.1, с 11:00 до 13:00;
- Долгопрудный: улица Набережная, д. 35, с 12:00 до 13:30;
- Королев: проезд Макаренко, д. 1, с 11:00 до 12:00; улица Калинина, д. 6В, с 11:00 до 13:00;
- Люберцы: Наташинский парк, улица Коммунистическая, д. 4, к. 1, с 12:00 до 15:00;
- Химки: улица Германа Титова, д. 14к1, с 12:00 до 13:00.
В воскресенье, 21 июня:
- Пушкино: М-8 Холмогоры, 33-й км, с18, парковка ТЦ Акварель, с 12:00 до 14:00;
- Щелково: улица Талсинская, д. 64, с 12:00 до 14:00.
Полный список принимаемых ресурсов можно узнать у организаторов акций.