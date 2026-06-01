Серию экоакций проведут в Красногорске и Одинцове 6 июня

В Красногорске и Одинцовском городском округе 6 июня пройдут экологические акции по раздельному сбору отходов. Жители смогут передать на переработку различные виды вторсырья и внести вклад в снижение объема мусора.

В Красногорске точки приема будут работать в Нахабине на территории парка жилого комплекса «Красногорский» между домами на улице Королева с 09:00 до 10:00, а также на Красногорском бульваре между домами № 18 и № 20 с 15:00 до 16:00.

В Одинцове экологические акции пройдут по двум адресам: на Можайском шоссе, 8, где вторсырье будут принимать с 10:30 до 11:30, и на улице Маковского, 2, с 12:00 до 13:00.

Участники смогут сдать широкий перечень отходов, пригодных для переработки. В их числе пластиковые бутылки, контейнеры и ведра, стеклянная тара, металлические изделия, бумага и картон, включая многослойную упаковку, блистеры от лекарственных препаратов без содержимого, а также мелкую бытовую технику и другие виды вторсырья.

Особое внимание уделяют правильной подготовке отходов. Перед сдачей их необходимо рассортировать по категориям, очистить от загрязнений и тщательно высушить.

Экологические акции регулярно собирают неравнодушных жителей и помогают формировать культуру ответственного обращения с отходами.

Организаторы приглашают присоединиться к мероприятию всей семьей, а также предлагают рассказать о нем друзьям и соседям, чтобы как можно больше полезных материалов получили вторую жизнь.