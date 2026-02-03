Серию экоакций по сбору вторсырья проведут в Подмосковье в феврале

В феврале в Подмосковье пройдет серия экологических акций. Волонтеры вместе с партнерами организуют пункты раздельного сбора отходов, куда жители смогут принести накопленный пластик, бумагу и другие материалы для дальнейшей переработки.

Министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко ранее отметил, что в регионе становится все больше людей, которым небезразличны вопросы экологии и которые готовы продвигать свои идеи.

Одна из главных задач — продолжать просвещать как детей, так и взрослых. Именно активные жители и экологические объединения своими инициативами помогают достигать поставленных целей.

График акций на февраль уже составлен.

В феврале акции начнутся 7 числа в Королеве: с 11:00 до 12:00 можно подойти к проезду Макаренко, дом 1, подъезд 4, а с 11:00 до 13:00 — на улицу Калинина, 6В, к входу напротив медицинской клиники «Пластика С».

На следующий день, 8 февраля, эстафету подхватят Мытищи: на улице Мира, 32/1 пункт приема будет работать с 12:00 до 14:00. Жителей Королева 14 февраля снова будут ждать на улице Калинина, 6В с 11:00 до 13:00. А на следующий день акция пройдет в Пушкино на 33-м километре автотрассы М-8 Холмогоры, в здании с18, с 12:30 до 14:00.

Волонтеры 21 февраля вновь будут на улице Калинина, 6В в Королеве с 11:00 до 13:00. В том же городе 22 февраля можно будет сдать сырье около детского центра «Смартум» по адресу: улица Строителей, 15 А, с 12:00 до 14:00. Завершится цикл 28 февраля в Королеве двумя точками: на улице Калинина, 6В с 11:00 до 13:00 и на проезде Макаренко, дом 1, подъезд 4 с 11:00 до 12:00.

Организаторы приглашают всех желающих, а также предлагают взять с собой друзей, соседей и детей.

Вторсырье в Королеве можно сдать в любой день. Там работает экоцентр «Приемочная № 1» по адресу: Калининградская, 5. Он принимает отходы ежедневно с 8:00 до 21:00.