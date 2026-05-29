Серию экоакций по раздельному сбору отходов проведут в Подмосковье в выходные

В последние выходные мая в Подмосковье вновь пройдут экологические акции по раздельному сбору отходов. Волонтерские объединения региона организуют пункты приема вторсырья 30 и 31 мая сразу в нескольких муниципалитетах.

Жители смогут принести на переработку бумагу, пластик, металл, ненужные вещи и другие отходы, которые обычно сложно утилизировать, в том числе старые рентгеновские снимки, использованные зубные щетки, CD-диски и ряд других материалов.

На всех площадках посетителей будут встречать волонтеры, которые помогут разобраться с сортировкой и подскажут, какие виды отходов можно сдать. Организаторы отмечают, что акции рассчитаны как на постоянных участников экодвижения, так и на тех, кто только начинает внедрять раздельный сбор в повседневную жизнь.

В субботу, 30 мая, в Ленинском округе акции пройдут в Видном на улице Советской, 24, а также в поселке Расторгуево на Ольгинской улице, 53.

В Одинцовском округе вторсырье будут принимать в Звенигороде на Московской улице, 31/2. В Королеве пункт сбора организуют на улице Калинина, 6В, в Подольске — на бульваре 65-летия Победы, 7к2, а в Домодедове — на улице Кирова, 15к1.

На следующий день, 31 мая, акции продолжатся. В Долгопрудном площадка будет работать на Московском шоссе, 25, корпус 4, а в поселке Менделеево городского округа Солнечногорск — на улице Куйбышева возле гаража № 274.

Организаторы приглашают жителей не только сдавать вторсырье, но и присоединяться к работе добровольческих команд. Волонтерам обещают начислить часы в электронные волонтерские книжки.

Кроме того, все участники акций получат специальные экобонусы от партнера мероприятий — сети магазинов «ВкусВилл». Их можно использовать при покупках или направить на благотворительные проекты.