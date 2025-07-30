Серию бесед о Китае провели в библиотеке Одинцова

Серию встреч для укрепления содружества с Китаем проводят в библиотеке села Ершово Одинцовского городского округа. Одну из них устроили на свежем воздухе.

Вместе с детьми библиотекарь Светлана Евтушенко вышла в сквер у спортивно-культурного центра. Ребята читали стихи китайских авторов в переводе. Дети рисовали акварелью дракона и узнали о его значении в китайской культуре.

В знак доброго начала украшение в форме дракона в Китае помещали на крыши. Его изображали на колоннах, стенах храмов и дворцов. Символикой в виде дракона императоры украшали троны и предметы обихода. На императорском халате обязательно красовался дракон с пятью когтями — это символ высшей власти.

На уроке в сквере дети нарисовали дракона авторскими красками. Их специально для мастер-классов делает из звенигородской глины художница Анна Смирнова. Это экологически чистые краски с яркими оттенками.

Осенью в библиотеке состоится познавательная беседа с детьми о традициях Китая.