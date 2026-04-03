Серию акций по раздельному сбору отходов проведут в Подмосковье в выходные

Жителей Подмосковья пригласили принять участие в экологических акциях по раздельному сбору отходов. Они пройдут в ближайшие выходные на площадках в разных муниципалитетах региона.

Волонтеры организуют точки приема вторсырья, куда можно будет принести десятки видов отходов для дальнейшей переработки — всего более 60 категорий.

В субботу, 4 апреля, экоакции состоятся сразу в нескольких городах. В Королеве пункты приема откроют в проезде Макаренко и улице Калинина, в Красногорске — в Нахабине и на Красногорском бульваре.

В Одинцове отходы будут принимать на Можайском шоссе и улице Маковского, в Раменском — на улице Гурьева, а в Черноголовке — на улице Первой.

На следующий день, 5 апреля, инициативу продолжат в Солнечногорске, где акция пройдет в поселке Менделеево, а также в Богородском округе — в поселке Зеленом.

На всех площадках участников будут встречать экоактивисты, которые помогут разобраться с правилами сортировки и подскажут, какие материалы подлежат переработке.

Организаторы рассчитывают, что такие акции не только позволят сократить объемы отходов, но и сформируют у жителей привычку к экологичному образу жизни.

Собранное вторсырье отправят на переработку, после чего из него создадут новые изделия, которые вернутся в повседневный обиход.

Участников приглашают приходить вместе с близкими, чтобы совместить полезное дело с возможностью провести время с семьей и друзьями.