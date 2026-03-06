Серию акций по раздельному сбору отходов проведут в Подмосковье с 7 по 9 марта

Волонтеры Московской области приглашают жителей региона провести предстоящие праздничные выходные с пользой для себя и окружающей среды. С 7 по 9 марта на территории ряда муниципалитетов пройдут акции по раздельному сбору отходов, принять участие в которых смогут все желающие.

Как ранее отмечал министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко, в регионе наблюдается устойчивый рост числа неравнодушных жителей, готовых лично участвовать в продвижении экологической повестки.

Одной из ключевых задач остается просветительская деятельность — работа ведется как с подрастающим поколением, так и со взрослыми.

Площадки для раздельного сбора будут открыты в нескольких городских округах. В Королеве 7 марта сбор пройдет с 11:00 до 13:00 на улице Калинина в доме №6В, а также с 11:00 до 12:00 в проезде Макаренко в доме № 1. В Красногорске в этот день волонтеры будут ждать участников с 15:00 до 16:00 на Красногорском бульваре в доме № 18, в Одинцове запланированы сразу две точки: с 12:00 до 13:00 в доме №2 на улице Маковского и с 10:30 до 11:30 на в доме №8 на Можайском шоссе.

В Раменском акция пройдет с 11:00 до 13:00 на улице Гурьева в доме № 15, а в Черноголовке ресурсы можно будет сдать с 10:00 до 11:00 в доме №9а на улице Первой.

К акции 8 марта присоединятся Мытищи: пункт сбора будет работать с 12:00 до 14:00 на улице Мира в доме № 32/2. Эстафету 9 марта примет Чехов, где волонтеры будут дежурить с 10:00 до 10:50 на улице 8 Марта в доме № 1а.

Организаторы подчеркивают, что участие в акциях — это не только практический вклад в экологию, но и возможность показать хороший пример ответственного отношения к природным ресурсам детям и подросткам. На всех площадках будут присутствовать волонтеры, готовые помочь участникам разобраться в тонкостях сортировки.

Организаторы приглашают всех желающих присоединиться к командам экоактивистов и стать частью движения единомышленников.