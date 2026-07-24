Серию акций по раздельному сбору отходов проведут в Подмосковье 25 июля

В Ногинске пункт приема будет работать на улице Советской с 12:00 до 14:00. В Королеве и Красногорске волонтеры будут ждать участников в одно и то же время — с 11:00 до 13:00 по адресам на улицах Калинина и Просторной соответственно. В Электростали площадка откроется в полдень на улице Тевосяна, в Домодедове — на Кирова с 11:00 до 13:00. В Одинцове запланировано сразу три локации: в Звенигороде и Кубинке прием пройдет с 14:00 до 15:00, а в поселке Часцы — с 15:00 до 16:00.

Организаторы напоминают, что вторсырье необходимо заранее рассортировать по фракциям, вымыть и упаковать. На месте волонтеры помогут участникам разобраться в вопросах сортировки, если возникнут затруднения. Акции направлены на популяризацию раздельного сбора отходов и повышение экологической грамотности жителей Подмосковья.