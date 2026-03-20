Серию акций по раздельному сбору отходов проведут в Подмосковье 21 и 22 марта

В грядущие выходные, 21 и 22 марта, активисты экологических движений Московской области организуют масштабный сбор вторсырья в нескольких муниципалитетах. Жители смогут принести на переработку макулатуру, пластик, металл, стекло и другие отходы.

Организаторы напоминают, что участие в подобных акциях помогает не только разгрузить контейнерные площадки, но и внести вклад в общее дело: улучшить экологическую ситуацию в регионе, развить инфраструктуру переработки, снизить нагрузку на почву и водоемы, а также уменьшить необходимость добычи первичных ресурсов.

Кроме того, раздельный сбор формирует у жителей осознанное и ответственное отношение к окружающей среде.

В субботу пункты приема будут работать в Королеве в доме № 6В на улице Калинина с 11:00 до 13:00, в Красногорске — в формате экологического такси по маршруту Нахабино — Изумрудные Холмы — Чернево, в Люберцах — в Наташинском парке в доме № 4к1 на Коммунистической улице с 12:00 до 15:00, а также в Раменском сразу по двум адресам: на улице Гурьева, в доме № 15к1 с 11:00 до 13:00 и в Быково в Школьном тупике, в доме № 1А с 12:00 до 15:00.

На следующий день присоединиться к экологическому движению можно будет в Королеве на улице Строителей, № 15А с 12:00 до 14:00.

В Одинцовском округе запланированы сразу три акции: в Немчиновке на Советском проспекте в доме № 4 с 14:30 до 15:30, в Одинцово в микрорайоне Новая Трехгорка на Кутузовской улице, в доме № 74б с 12:30 до 13:30, а также в поселке Лесной Городок в доме № 10 на Лесной улице с 10:00 до 12:00.

Организаторы приглашают всех неравнодушных жителей провести выходные с пользой и присоединиться к мероприятиям. Можно прийти с детьми — личный пример родителей лучше любых слов объяснит подрастающему поколению важность заботы о природе.

Тем, кто давно хотел погрузиться в тему экологии, но боялся сделать первый шаг, предлагают попробовать себя в роли сортировщиков.