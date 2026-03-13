Серию акций по раздельному сбору отходов проведут в Подмосковье 14 и 15 марта

В Подмосковье 14 и 15 марта пройдут акции по раздельному сбору отходов. Волонтеры экологических объединений приглашают всех желающих присоединиться к ним.

В рамках мероприятий на переработку будут принимать различные виды вторсырья, в том числе пластик, макулатуру, стекло и металл и другие фракции.

В субботу акция состоится в Королеве. Сдать отходы на переработку можно будет с 11:00 до 13:00 по адресу: улица Калинина, дом № 6В. На следующий день мероприятия пройдут сразу в нескольких городах Подмосковья.

Так в Дмитрове пункт приема будет работать с 11:00 до 12:00 в доме № 27 на Профессиональной улице. В Пушкино акция запланирована с 12:30 до 14:00 — она пройдет на парковке торгового центра «Акварель». В Химках вторсырье будут принимать с 12:00 до 13:00 по адресу: улица Германа Титова, дом № 14, корпус 1, а в Щелкове пункт сбора будет открыт с 12:00 до 14:00 в доме № 64 на улице Талсинской.

На всех площадках будут работать волонтеры, которые помогут участникам правильно рассортировать отходы и ответят на возникающие вопросы.

Министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко ранее обратил внимание на то, что число жителей региона, которым небезразлична экологическая повестка, продолжает расти.

Одной из ключевых задач властей остается просветительская работа как с молодежью, так и со взрослыми.

Подобные акции дают возможность не только правильно избавиться от ненужных вещей и освободить пространство, но и внести вклад в сохранение окружающей среды. После переработки вторсырье получает вторую жизнь, превращаясь в новые материалы и полезную продукцию.