Серию акций по раздельному сбору мусора проведут в Подмосковье в выходные

Жителей Московской области приглашают присоединиться к экологическим акциям по сбору вторсырья. Мероприятия 12 и 13 сентября проведут волонтеры в нескольких округах, сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Собранные отходы направят на переработку, где они получат вторую жизнь в составе новых изделий.

В субботу акции пройдут в Долгопрудном (улица Набережная, дом № 35) с 12:00 до 13:30; Королеве (улица Калинина, дом № 6В) с 11:00 до 13:00; Химках (улица Германа Титова, дом № 14к1) с 12:00 до 13:00 и в Черноголовке (улица Первая, дом № 9а) с 10:00 до 11:00.

В воскресенье вторсырье можно будет сдать в Домодедове (улица Кирова, дом № 15к1) с 11:00 до 13:00; Мытищах (улица Мира, дом № 32/2) с 12:00 до 14:00 и в Щелкове (улица Талсинская, дом № 64) с 12:00 до 14:00.

На площадках будут работать волонтеры, которые помогут участникам с сортировкой и приемом вторсырья. Организаторы советуют приходить всей семьей: участие в таких акциях позволяет детям на собственном примере увидеть, как заботиться об окружающей среде и применять принципы экономики замкнутого цикла.

Перед поездкой рекомендуется уточнить, состоится ли акция, поскольку расписание могут изменить, в том числе из-за погодных условий.

Министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко ранее отметил, что просветительская деятельность в рамках экологической повестки остается приоритетной в регионе.