Серию акций по раздельному сбору мусора проведут в Подмосковье в выходные

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

В Подмосковье продолжают работу по вовлечению населения в экологическую повестку. В выходные в регионе пройдет серия акций по раздельному сбору отходов.

Все желающие смогут присоединиться к мероприятию и сдать на переработку свыше 40 видов фракций.

Акции 31 мая пройдут в Путилкове, Истре и Звенигороде. В субботу в Ленинском городском округе также будет действовать экотакси.

В воскресенье, 1 июня, мероприятие по сбору отходов проведут в Химках.

Жителей округов призывают перед сдачей вымыть, высушить и рассортировать вторичные ресурсы.

Добровольцев приглашают присоединиться к акции — необходимо будет загрузить собранное сырье в машины, которые доставят его в центры переработки.