Серию акций по раздельному сбору мусора проведут в Подмосковье в выходные
В Подмосковье продолжают работу по вовлечению населения в экологическую повестку. В выходные в регионе пройдет серия акций по раздельному сбору отходов.
Все желающие смогут присоединиться к мероприятию и сдать на переработку свыше 40 видов фракций.
Акции 31 мая пройдут в Путилкове, Истре и Звенигороде. В субботу в Ленинском городском округе также будет действовать экотакси.
В воскресенье, 1 июня, мероприятие по сбору отходов проведут в Химках.
Жителей округов призывают перед сдачей вымыть, высушить и рассортировать вторичные ресурсы.
Добровольцев приглашают присоединиться к акции — необходимо будет загрузить собранное сырье в машины, которые доставят его в центры переработки.