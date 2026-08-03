Серию акций по раздельному сбору мусора проведут в Подмосковье в августе
В августе в некоторых округа Подмосковья пройдут экологические акции по раздельному сбору отходов. Жители смогут передать вторсырье на переработку.
Организаторами выступают местные эковолонтерские сообщества при поддержке партнеров.
Акции состоятся по следующему графику:
- 8 августа — Королев, улица Калинина, 6В, с 11:00 до 13:00;
- 9 августа — Мытищи, улица Мира, строение 32/2, с 12:00 до 14:00;
- 15 августа — Королев: проезд Макаренко, дом 1, подъезд 4, с 11:00 до 12:00, а также улица Калинина, 6В, с 11:00 до 13:00;
- 16 августа — Пушкино, 33-й километр трассы М-8 «Холмогоры», строение 18, с 12:00 до 14:00;
- 22 августа — Королев, улица Калинина, 6В, с 11:00 до 13:00;
- 23 августа — Королев, улица Строителей, 15А, с 12:00 до 14:00;
- 29 августа — Королев, улица Калинина, 6В, с 11:00 до 13:00.
Сдать вторсырье можно и вне акций — в экоцентре «Приемочная № 1» в Королеве по адресу: улица Калининградская, 5. Пункт работает ежедневно с 08:00 до 21:00.