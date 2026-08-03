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Серию акций по раздельному сбору мусора проведут в Подмосковье в августе

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

В августе в некоторых округа Подмосковья пройдут экологические акции по раздельному сбору отходов. Жители смогут передать вторсырье на переработку.

Организаторами выступают местные эковолонтерские сообщества при поддержке партнеров.

Акции состоятся по следующему графику:

Сдать вторсырье можно и вне акций — в экоцентре «Приемочная № 1» в Королеве по адресу: улица Калининградская, 5. Пункт работает ежедневно с 08:00 до 21:00.