Серию акций по раздельному сбору мусора проведут в Подмосковье 27 сентября

В Подмосковье 27 сентября пройдет масштабная экологическая акция по раздельному сбору отходов. Волонтеры в разных муниципалитетах будут принимать у жителей старые вещи, макулатуру, пластиковую тару, электроприборы и другие материалы, которые можно отправить на переработку.

Такие мероприятия формируют у людей культуру ответственного обращения с природными ресурсами.

Акции пройдут сразу в нескольких городах и округах региона. Жители Звенигорода смогут сдать вторсырье на улице Ленина у дома №30 с 14:00 до 15:00, а в Истре сбор пройдет на проспекте Генерала Белобородова возле дома №17 с 13:00 до 14:00.

В Кубинке мероприятие пройдет с 14:00 до 15:00 по адресу: поселок Старый городок, улица Школьная, дом №25.

В Путилкове акция стартует позже — с 19:30 до 20:30 на улице Новотушинской около дома №3. В Подольске жителей приглашают на Бульвар 65-летия Победы с 14:00 до 15:00, а во Фрязине пункт будет работать на улице Комсомольской, возле дома №17 с 11:00 до 13:00.

Жители Ногинска смогут присоединиться к акции в городском парке с 12:00 до 14:00, в Чехове сбор пройдет с 10:00 до 10:50 по адресу: улица 8 Марта, дом №1а, а в Электростали — с 12:00 до 14:00 на углу улиц Мира и Тевосяна,

Организаторы приглашают всех желающих не только принести отходы на переработку, но и стать частью команды добровольцев, помогая в проведении экологических мероприятий.