Серию акций по раздельному сбору мусора проведут в Подмосковье 26 июля

В субботу, 26 июля, в Подмосковье пройдет серия акций по раздельному сбору отходов. Жители смогут сдать на переработку более 50 видов вторсырья, а также передать на благотворительность ненужные, но еще пригодные к использованию вещи.

Точки приема откроются в восьми муниципалитетах.

В Истре они будут работать с 13:00 до 14:00, в Кубинке, Звенигороде и Подольске — с 14:00 до 15:00, в Реутове — с 10:00 до 12:00, а в Балашихе, Коломне и Люберцах — с 12:00 до 18:00.

Организаторы призывают участников заранее подготовить отходы — очистить, просушить и рассортировать по категориям. Это ускорит процесс приема и дальнейшей переработки. Все собранные материалы получат вторую жизнь, что снизит нагрузку на экосистему региона.