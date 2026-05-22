Серию акций по раздельному сбору мусора проведут в Подмосковье 23 мая

В Подмосковье 23 мая пройдет серия экологических акций по раздельному сбору отходов, к участию в которых приглашают всех желающих. Инициативу организуют волонтерские объединения региона, а мероприятия состоятся сразу в шести муниципалитетах.

Жители смогут сдать на переработку макулатуру, пластик, пакеты и пленку, металл, старую бытовую и электронную технику, а также редкие виды вторсырья — от блистеров от лекарств и пластиковых карт до рентгеновских снимков и других материалов, которые обычно сложно утилизировать.

Площадки будут работать в разных городах и населенных пунктах области в течение дня.

В Одинцовском округе акции пройдут в Дубках, Кубинке и поселке Часцы, в Королеве прием вторсырья организуют на улице Калинина, в Серпухове — на улице Ворошилова, во Фрязине — на Комсомольской улице, в Химках — на улице Германа Титова, а в Электростали — на улице Тевосяна.

На всех точках будут дежурить волонтеры, готовые помочь с сортировкой и приемом отходов, а также рассказать о правилах раздельного сбора.

Участие в акциях открыто для всех жителей, которые хотят не только избавиться от ненужных вещей экологичным способом, но и провести время в сообществе единомышленников.

Организаторы также подготовили систему поощрений: участники получат бонусы от сети магазинов «ВкусВилл», а добровольцам начислят часы в личную волонтерскую книжку.