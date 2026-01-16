Серию акций по раздельному сбору мусора проведут в Подмосковье 18 января

В воскресенье, 18 января, в Подмосковье пройдет серия экологических акций. Жители Химок, Пушкино и Щелкова получат возможность сдать отходы на переработку.

Организаторы ждут всех желающих и призывают приходить вместе с друзьями и соседями.

В Пушкино сбор будет проходить с 12:30 до 14:00 на парковке возле торгового центра «Акварель» по адресу: шоссе М-8 Холмогоры, 33-й километр, строение № 18.

В Химках пункт приема откроется в полдень в доме № 14 на улице Германа Титова, а в Щелкове отходы можно будет сдать с 12:00 до 14:00 в доме № 64 на Талсинской улице.

Вторичная переработка сырья помогает экономить природные ресурсы, значительно сокращает загрязнение окружающей среды и экономит энергию.

Успех подобных инициатив напрямую зависит от активности жителей. Когда люди сознательно подходят к потреблению и сортировке мусора, они не только проявляют заботу об экологии, но и подают пример подрастающему поколению.