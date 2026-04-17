Серию акций по раздельному сбору мусора проведут в Подмосковье 18 и 19 апреля

Волонтеры Подмосковья дали старт весенней серии экологических мероприятий, посвященных раздельному сбору мусора. Главная задача программы — обратить внимание жителей на принципы осознанного потребления и уменьшить количество отходов, которые оказываются на полигонах.

В рамках акций организуют специальные пространства, куда можно принести вторсырье: макулатуру, пластик, стекло и металл. Любой желающий получает шанс избавиться от накопившихся ненужных вещей, отправив их не на свалку, а в переработку.

С 11:00 до 12:00 18 апреля сдать отходы можно по адресу: городской округ Королев, проезд Макаренко, дом № 1, подъезд 4. С 11:00 до 13:00 в городе будет работать точка на улице Калинина в доме № 6В.

На следующий день волонтеры ждут жителей в Пушкино на 33-м километре трассы М-8 «Холмогоры» в строении № 18 с полудня до 14:00.

Ежедневно с 8:00 до 21:00 открыт экоцентр «Приемочная № 1» в Королеве в доме № 5 на Калининградской улице. На месте всегда находятся волонтеры, которые подробно расскажут и наглядно покажут, как правильно подготовить отходы к переработке.