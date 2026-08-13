Серию акций по раздельному сбору мусора проведут в Подмосковье 15 августа

В субботу, 15 августа, в трех округах Подмосковья пройдут акции по раздельному сбору отходов. Жители смогут передать ненужные вещи на переработку, познакомиться с экоактивистами и обсудить новые проекты.

В Раменском округе вторсырье примут с 12:00 до 15:00 в поселке Быково по адресу: Школьный тупик, дом № 1А. Еще одна точка будет работать с 11:00 до 13:00 в Раменском на улице Гурьева (дом № 15, корпус 1).

В Королеве акции состоятся с 11:00 до 12:00 в проезде Макаренко, дом № 1, и с 11:00 до 13:00 на улице Калинина, дом № 6В.

В Люберцах отходы можно будет сдать с 12:00 до 15:00 в Наташинском парке по адресу: улица Коммунистическая, дом № 4, корпус 1.

Регулярные экологические мероприятия помогают развивать культуру осознанного потребления и приучают жителей сортировать отходы. Организаторы предлагают участникам приходить с детьми, а также рассказывать об акциях соседям и коллегам.

Ранее министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко отмечал рост интереса жителей к экологическим инициативам. Одной из приоритетных задач остается просветительская работа с детьми и взрослыми.