Серия встреч участковых уполномоченных с населением прошла в Коломне

О проделанной работе сотрудники правоохранительных органов отчитываются перед коломенцами регулярно. В этот раз с докладом по итогам последних 12 месяцев перед жителями своих территорий в течение двух недель выступили 35 участковых уполномоченных полиции.

Горожане, пришедшие на адресные встречи, могли напрямую обратиться к представителям полиции, задать вопросы о работе органов правопорядка, а также поделиться своими мыслями о поддержании правопорядка.

«Граждан в основном волнуют бытовые вопросы и участие участкового в их жизни. Участковый всегда рядом, всегда реагирует на поставленные вопросы, осуществляет комплекс всех мероприятий, в том числе профилактических», — рассказал начальник Колычевского отдела полиции подполковник Александр Гвоздков.

Пожелания, высказанные жителями, обязательно будут учтены в дальнейшей работе. Так, один из моментов, который может быть реализован уже в ближайшем будущем — размещение информации об участковых уполномоченных на информационных досках во дворах и подъездах, чтобы люди знали, к кому конкретно обратиться, график работы сотрудника полиции, его контактный телефон.

«Главная цель подобных собраний — наладить прочный диалог между полицией и населением, сделать эти взаимоотношения более доверительными. Только при таких условиях можно рассчитывать, что взаимодействие между представителями правоохранительных органов и гражданами принесет эффективный результат», — отметили в пресс-службе УМВД России по городскому округу Коломна.