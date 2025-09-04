Серия тренингов по работе с молодежью прошла в Подмосковье

Со 2 по 4 сентября в Раменском, Домодедове и Красногорске прошли тренинги программы «Проводники смыслов», организованной Федеральным агентством по делам молодежи совместно с региональными партнерами. В них приняли участие более 100 специалистов, работающих с молодыми людьми.

«Подмосковье — это регион с активной и талантливой молодежью, которая стремится к развитию и новым знаниям. Программа „Проводники смыслов“ дала ценные инструменты для работы с молодежью, помогла найти новые подходы к формированию позитивных ценностных ориентиров», — прокомментировала министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

В течение трех дней участники тренинга изучали современные методы взаимодействия с молодежью, обсуждали вопросы формирования ценностей и гражданской активности, а также разбирали практические примеры.

«Для меня „Проводники смыслов“ стали по-настоящему открытием. Общение с экспертами, разбор кейсов — все это помогло заглянуть за привычные рамки, найти новые грани в своей работе и, главное, понять, как донести важные ценности до молодого поколения, увлечь их, вдохновить на свершения», — поделилась Евгения Апаткина из Электростали.

Один из кейсов касался помощи подросткам, вовлеченным в деструктивные интернет-сообщества, где эксперты поделились опытом их выявления и методами диалога, помогающими переключить внимание ребят на позитивные ориентиры. Другой пример был посвящен организации волонтерских проектов в поддержку социально уязвимых групп населения. Участники смогли не только пообщаться с ведущими экспертами в области молодежной политики, психологии и социологии, но и обменяться опытом с коллегами из разных округов Подмосковья.