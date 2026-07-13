Серия пленэров пройдет у Чеховской больницы в Одинцовском округе

Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Два пленэра для любителей живописи состоятся 16 и 17 июля у здания Чеховской больницы в Звенигороде. Участники познакомятся с техниками акварели и пастели, а также создадут собственные работы под руководством профессиональных художников.

Первое занятие пройдет 16 июля в 12:00 и будет посвящено акварельной живописи. Участники напишут натюрморт «Летний букет», освоят технику работы «по мокрому», научатся выполнять быстрые зарисовки и правильно смешивать цвета для передачи объема и света. Мастер-класс проведет Анна Эйтейнер — выпускница академии имени Строганова.

Второй пленэр состоится 17 июля в 17:00. Участникам предложат запечатлеть историческое здание земской больницы, где работал Антон Чехов, с помощью пастели. Гости познакомятся с приемами штриховки, растушевки, наслаивания, сграффито и оптического смешивания цветов. Занятие проведет художник и арт-терапевт Елена Кузьмина.

Организаторы предоставят все необходимые материалы. Местом проведения обоих пленэров станет территория Чеховской больницы по адресу: Звенигород, улица Лермонтова, 6, строение 1. В случае непогоды занятия перенесут в Звенигородский манеж. Мероприятия рассчитаны на участников старше 12 лет.