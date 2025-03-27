Серия патриотических мероприятий прошла в Химках ко Дню образования города

Жители Химок посетили исторические лекции, литературный вечер и тематический концерт ко Дню образования города. Мероприятия прошли во всех микрорайонах округа.

Ознакомиться с литературными произведениями, посвященными истории Химок, жители округа смогли на встрече во Дворце культуры «Родина». Авторами книг являлись местные писатели. Собравшиеся узнали интересные факты о становлении и развитии округа от прошлых столетий до современности.

«Сегодня Химки — современный и процветающий город Подмосковья. Здесь сосредоточены значительные научные, промышленные и образовательные ресурсы. Все это обеспечивает устойчивое развитие и экономический рост нашего округа», — сказал председатель Совета депутатов Сергей Малиновский.

Патриотический концерт провели в деревне Брехово на базе Центра информационной, культурно-досуговой и спортивной деятельности. Местные творческие коллективы подготовили музыкальные номера и читали стихотворения.

Мероприятия провели в рамках масштабной общественной программы «Успех V единстве поколений». Ее цель — объединить жителей всех возрастов вокруг единой цели: сохранения исторического и культурного наследия.