Серия лекций о XXII Олимпийских играх в Сочи прошла в Химках

В Химках прошла серия образовательных мероприятий, посвященных 11-летию открытия XXII Олимпийских игр в Сочи. Одно из таких событий состоялось в городской библиотеке № 3, где участникам рассказали о подготовке к Олимпиаде и о том, как проходили сами игры.

Среди присутствующих на мероприятии была Алина Шалимова, лидер Движения общественной поддержки.

«Это замечательное событие! Мы узнали много интересных фактов об Олимпиаде. Также стало известно, что подготовка к Играм значительно способствовала развитию инфраструктуры Сочи», — отметила она.

Еще одно мероприятие, посвященное Олимпийским играм, прошло в химкинском лицее. Здесь участникам рассказали о значении этого события для страны и народа, а в спортивном зале лицея состоялись соревнования по спортивному ориентированию.

Эти встречи стали частью широкой общественной программы, которая реализуется в Химках с июля прошлого года под девизами «Успех в единстве поколений!» и «Сохраняя прошлое — защищаем будущее!». Муниципальный депутат Галина Болотова подробно рассказала о цели патриотического движения, направленного на сохранение памяти о великих делах предков и формирование интереса к истории страны.

Муниципальный депутат Юлия Ишкова добавила, что с начала программы было проведено более 800 историко-патриотических мероприятий для горожан, включая лекции, мастер-классы, кинопоказы и встречи с участниками СВО.