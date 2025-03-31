Серия концертов «Классика для всей семьи» прошла в Дмитрове

В Дмитрове состоялся II этап федерального проекта «Классика для всей семьи», организованного Министерством культуры РФ, Центром кинофестивалей и международных программ при поддержке администрации Дмитровского округа и компании «КиноФокус». Проект, направленный на сохранение традиционных российских ценностей, вновь объединил поколения через музыку и любовь к искусству.

28 марта в ЦДК «Созвездие» прошел музыкальный вечер «Будьте счастливы, люди! Александре Пахмутовой — 95». Концерт стал ярким событием, посвященным творчеству великой композитора. В нем приняли участие лауреаты шоу «Голос» и солисты Театра «Градский Холл» — Эмиль Кадыров, Мария Легосова и Александр Бичев. Они исполнили любимые хиты, написанные Пахмутовой: «Ненаглядный мой», «Мелодия», «Старый клен», «Главное, ребята», «Как молоды мы были» и легендарную «Надежду».

Вечером того же дня состоялся концерт из цикла «Золотая классика», где прозвучали произведения великих русских композиторов: Чайковского, Римского-Корсакова, Бородина, Прокофьева и Шостаковича.

В филиале ЦДК «Созвездие» 27 марта для юных зрителей был представлен музыкальный спектакль «Детский альбом». Исполнение пьес Чайковского знаменитым «Романтик-квартетом» Московской государственной академической филармонии сопровождалось увлекательным рассказом ведущей вечера — известного музыковеда Татьяны Васильевой.

Программа включала музыкальные вечера, ретро-концерты и спектакли для детей, что позволило каждому зрителю найти мероприятие по душе.

«Мы выросли на песнях Александры Пахмутовой и Николая Добронравова, которые пела вся страна, и уже несколько поколений знают их наизусть. В этих песнях — любовь к Родине, искренность и патриотизм. Благодарю Татьяну Шумову, президента Центра кинофестивалей, за прекрасный подарок жителям округа — серию концертов „Классика для всей семьи“, — отметил глава Дмитровского округа Иван Курданин.

Проект «Классика для всей семьи» вновь доказал, что музыка — это универсальный язык, способный объединить людей разных поколений.