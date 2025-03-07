Серия консультаций по пользованию системой ГИС ЖКХ прошла в Подмосковье

После обучающего семинара «Электронное голосование на платформе ГИС ЖКХ» в областном правительстве в муниципалитетах прошли консультации по работе с системой. Инспекторы Министерства по содержанию территорий и жилищному надзору Московской области встретились с жителями, ответили на их вопросы и объяснили, как пользоваться электронным голосованием.