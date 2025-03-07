Серия консультаций по пользованию системой ГИС ЖКХ прошла в Подмосковье

После обучающего семинара «Электронное голосование на платформе ГИС ЖКХ» в областном правительстве в муниципалитетах прошли консультации по работе с системой. Инспекторы Министерства по содержанию территорий и жилищному надзору Московской области встретились с жителями, ответили на их вопросы и объяснили, как пользоваться электронным голосованием.
Встречи уже состоялись в Солнечногорске, Пушкино, Шатуре и Павловском Посаде. Участниками мероприятий стали более 40 жителей Подмосковья.
Специалисты рассказали о плюсах системы. Так, благодаря ей невозможно подделать протоколы собраний собственников, исключается незаконная смена управляющей компании, уменьшается число отказов во включении дома в реестр, а также сокращается объем бумажной документации.
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