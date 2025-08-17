Серия кинопоказов фильма «Обыкновенный фашизм» прошла в Химках

Сразу несколько тематических мероприятий, посвященных 60-летию со дня премьеры фильма Михаила Ромма, провели в Химках. Их организовали в формате лекториев.

Одно из таких событий состоялось в городской библиотеке № 3. Участники узнали об истории создания фильма и его значимости для отечественного кинематографа.

Собравшимся показали ключевые отрывки из кинокартины. Также перед ними выступили муниципальные депутаты Александр Васильев и Юлия Ишкова.

«Михаил Ромм собрал кадры немецкой и советской хроники, фотографии и документы, чтобы показать, как зарождается и чем заканчивается фашизм. Это не просто кино, это предупреждение, обращенное к нам сегодня: равнодушие опасно, а правда о войне должна жить в сердцах», — сказала Юлия Ишкова.

Подобная встреча прошла в школе № 1. В ней поучаствовали также лидер Движения общественной поддержки Алина Шалимова и депутат Галина Болотова.

«Сегодня в Химках мы говорим о значимых исторических и культурных событиях в истории нашей страны. Для того, чтобы построить светлое будущее, надо бережно сохранять память о прошлом и передавать ее подрастающему поколению», — добавила Галина Болотова.