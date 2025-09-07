Серия кинолекториев о легендарных отечественных фильмах прошла в Химках

В Химках прошла серия кинолекториев, приуроченных к программе «Успех V единстве поколений», которая реализуется в округе уже второй год. В рамках проекта для жителей регулярно организуют историко‑патриотические встречи — одна из таких — цикл мероприятий, посвященных классическим отечественным фильмам.

В школе «Лига первых» участникам рассказали о картинах «Я — русский солдат» и «В списках не значился», снятых по повести Бориса Васильева. С докладом выступил член химкинского отделения Ассоциации ветеранов СВО Владислав Степушин, а с приветственным словом к собравшимся обратился заместитель председателя Совета депутатов Александр Васильев, отметивший важность этих лент для понимания героизма и воспитания чувства патриотизма, уважения к подвигам предков и ценности мира.

Отдельный кинолекторий прошел в Аэрокосмическом лицее: школьникам рассказали об истории создания повести Елены Ильиной «Четвертая высота» и показали фрагменты одноименного фильма.