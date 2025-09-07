Серия кинолекториев о легендарных отечественных фильмах прошла в Химках
В Химках прошла серия кинолекториев, приуроченных к программе «Успех V единстве поколений», которая реализуется в округе уже второй год. В рамках проекта для жителей регулярно организуют историко‑патриотические встречи — одна из таких — цикл мероприятий, посвященных классическим отечественным фильмам.
В школе «Лига первых» участникам рассказали о картинах «Я — русский солдат» и «В списках не значился», снятых по повести Бориса Васильева. С докладом выступил член химкинского отделения Ассоциации ветеранов СВО Владислав Степушин, а с приветственным словом к собравшимся обратился заместитель председателя Совета депутатов Александр Васильев, отметивший важность этих лент для понимания героизма и воспитания чувства патриотизма, уважения к подвигам предков и ценности мира.
Отдельный кинолекторий прошел в Аэрокосмическом лицее: школьникам рассказали об истории создания повести Елены Ильиной «Четвертая высота» и показали фрагменты одноименного фильма.
Лидер Движения общественной поддержки Алина Шалимова отметила, что произведение побуждает к размышлениям о природе подвига, личной ответственности и верности идеалам и стране. Она также напомнила о многочисленных переизданиях книги, переводах и экранизации 1978 года режиссера Игоря Вознесенского.
Организация подобных встреч стала возможной благодаря старту региональной программы. По словам лидера Движения общественной поддержки Ольги Игнатьевой, для жителей Химок уже проведено более 1,5 тысячи подобных мероприятий.