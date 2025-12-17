Серия экоакций пройдет в Подмосковье в декабре

Жителей Подмосковья пригласили на экологические акции в декабре. На мероприятиях все желающие смогут сдать накопленное сырье на переработку.

Активисты экоцентра «Приемочная № 1» совместно с волонтерами подмосковных экодвижений проведут экоакции. Жители смогут сдать на переработку накопленное вторсырье.

В предстоящую субботу, 20 декабря, раздельный сбор отходов будет организован в Королеве по двум адресам — проезд Макаренко, дом 1, подъезд 4 с 11:00 до 12:00 и Коммунальная улица д. 3 (спортивный магазин «Деспорт») с 12:00 до 14:00.

Еще одна акция пройдет в воскресенье, 21 декабря в Пушкино. Собирать вторсырье будут на подземной парковке ТЦ «Акварель» по адресу: М-8 Холмогоры, 33-й километр, с. 18 с 12:30 до 14:00.

И завершится серия экологических инициатив в Королеве в воскресенье, 28 декабря. Пункт расположится у детского центра «Смартум» по адресу: улица Строителей, 15 А. Принимать отходы планируют с 12:00 до 14:00.

На всех локациях будут дежурить волонтеры: они проконсультируют участников по вопросам сортировки.

Министерство по содержанию территорий Подмосковья приглашает присоединиться к общему делу, чтобы вместе уменьшить загрязнение окружающей среды и сэкономить природные ресурсы.