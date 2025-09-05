Серия экоакций пройдет в Подмосковье 6 сентября

На всех площадках по раздельному сбору вторсырья будут дежурить волонтеры, которые помогут с сортировкой. Перед сдачей отходы нужно вымыть, высушить и сложить компактно, а новичкам советуют начинать с простых фракций, таких как макулатура и пластик.

Организаторы приглашают всех желающих помогать волонтерам с сортировкой и погрузкой сырья для отправки на переработку. Акции пройдут в Королеве (проезд Макаренко, 1, с 11:00 до 12:00), Красногорске (Красногорский бульвар, 18 с 15:00 до 16:00), Одинцове (улица Маковского, 2 с 12:00 до 13:00), Раменском (улица Гурьева, 15, к.1 с 11:00 до 13:00), Химках (улица Германа Титова, 14к1 с 12:00 до 13:00), Черноголовке (Первая улица, 11 с 10:00 до 11:00), Домодедово (улица Кирова, 28 с 10:00 до 10:20 и улица Гагарина, 37, с 10:30 до 10:40), а также в поселке Совхоза имени Ленина, 20Б с 10:00 до 10:20.