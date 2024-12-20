Серия экоакций по сбору вторсырья пройдет в Подмосковье в выходные

Жителей Московской области приглашают на акции по сбору вторсырья. Экологические мероприятия пройдут в Раменском, Люберцах, Одинцове и Ленинском округе. Об этом сообщили в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

В Раменском пункты сбора вторсырья будут работать в Быково на улице Школьный Тупик с 12:00 до 15:00, а также на улице Гурьева с 11:00 до 13:00. В Люберцах сдать отходы можно будет с 12:00 до 15:00 на Октябрьском проспекте, а также в это время в рабочем поселке Томилино в Парке сказок.

В Одинцовском округе будут работать два пункта приема: с 15:00 до 16:00 на улице Советский проспект и с 14:00 до 15:00 в Новой Трехгорке. В Ленинском округе вторсырье можно будет сдать с 11:00 до 12:00 на Советской улице в Видном.

Организаторы напоминают, что все отходы перед сдачей необходимо рассортировать, вымыть и высушить.