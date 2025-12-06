Серия «Добрых уроков» о волонтерстве для школьников началась в Можайске

В Можайских школах началась реализация проекта «Добрые уроки», направленного на популяризацию волонтерства среди молодежи. Инициатива является совместным проектом «Движения первых» и амбассадоров общественного движения «Волонтеры Подмосковья».

Первый урок прошел 5 декабря в школе № 2 города Можайска, где местные активистки, амбассадоры движения Дарья и Варвара, поделились с учениками возможностями современного волонтерства. Они рассказали о своем опыте участия в крупных мероприятиях, всероссийских форумах и уникальных проектах, таких как фестиваль «Интервидение-2025».

Формат урока был интерактивным, что позволило учащимся активно участвовать в обсуждении. В результате многие из них выразили желание присоединиться к волонтерскому движению.