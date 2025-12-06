Серия «Добрых уроков» о волонтерстве для школьников началась в Можайске
В Можайских школах началась реализация проекта «Добрые уроки», направленного на популяризацию волонтерства среди молодежи. Инициатива является совместным проектом «Движения первых» и амбассадоров общественного движения «Волонтеры Подмосковья».
Первый урок прошел 5 декабря в школе № 2 города Можайска, где местные активистки, амбассадоры движения Дарья и Варвара, поделились с учениками возможностями современного волонтерства. Они рассказали о своем опыте участия в крупных мероприятиях, всероссийских форумах и уникальных проектах, таких как фестиваль «Интервидение-2025».
Формат урока был интерактивным, что позволило учащимся активно участвовать в обсуждении. В результате многие из них выразили желание присоединиться к волонтерскому движению.
Организаторы подчеркивают важность передачи опыта от действующих волонтеров к новому поколению, используя личные истории и примеры, такие как помощь защитникам Отечества и создание школьных волонтерских отрядов.
Проект «Добрые уроки» планируется расширить на другие образовательные учреждения округа. Присоединиться к волонтерам Подмосковья можно онлайн на сайте движения, а дополнительную информацию можно получить в Можайском молодежном центре по адресу: улица Московская, дом № 9.