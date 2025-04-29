Серия беговых субботников прошла в Истре

Истринские активисты и ребята из «Движения первых» провели серию беговых субботников «Праздник чистоты». Во время бега участники акции убирали территории от мусора.

Одной из точек мероприятия стал Центральный городской парк, который приводило в порядок движение «Пять верст». Эти маршрутом любители здорового образа жизни бегают каждые выходные, а в этот раз решили совместить приятное с полезным — убраться и пробежать вдоль реки.

В 12:00 другая группа участников субботника стартовала от парковки МВК «Новый Иерусалим» вдоль реки Истра, но с другой стороны, по трассе «Забег Победы — Истринский рубеж», который пройдет 9 Мая.

Отметим, что участвовали в субботнике не только взрослые, но и дети. В этот день собрали боле 20 полных мусорных пакетов, причем отходы сортировали на месте. Стекло отвезли в специальный для него бак, поэтому все собранные банки и бутылки будут переработаны, а не останутся на мусорном полигоне.