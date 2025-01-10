Серия акций по раздельному сбору вторсырья пройдет в Подмосковье в выходные

В предстоящие выходные 11 и 12 января в Московской области состоится серия акций по раздельному сбору вторсырья. Экологические мероприятия пройдут в Химках, Домодедове, Долгопрудном и Мытищах. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Ненужные вещи и отходы можно будет сдать 11 января на улице Германа Титова, 14/1 в Химках с 12:00 до 13:00, на улице Кирова возле гипермаркета «ЛЕНТА» в Домодедове в 10:00, а также в ТЦ «Форус» в 10:30.

Вторсырье будут принимать 12 января на Набережной лице, 35 в Долгопрудном с 12:00 до 13:00, на улице Мира, 32к2 в Мытищах с 12:00 до 14:00, а также на улице Германа Титова, 14/1 с 12:00 до 13:00.

Важно, что отходы на переработку принимают только в чистом и сухом виде. Все желающие могут сдать макулатуру, пластик, стекло и металл.