Серия активностей для детей прошла в парке Павловского Посада на каникулах

В городском парке Павловского Посада в рамках программы «Нескучные каникулы» для юных жителей организовали интерактивные уроки, творческие мастер-классы и зимние зарядки. Мероприятия проходили с 23 по 28 февраля.

Одним из ключевых событий стал интерактивный урок по правилам дорожного движения 25 февраля. В игровой форме ребята повторили значения дорожных знаков, разобрали типичные «дорожные ловушки» и поучаствовали в викторине «Безопасный пешеход». Организаторы отметили, что такой формат помогает лучше усвоить жизненно важные правила.

Творческий мастер-класс по изготовлению зимних сувениров и открыток прошел 28 февраля. Дети создавали поделки из бумаги, ткани и природных материалов, которые забрали с собой на память о каникулах. Ежедневная «Зимняя разминка» под ритмичную музыку помогала ребятам согреваться и заряжаться бодростью.

Для любителей приключений 23 февраля провели викторину на смекалку и основы ориентирования. Юные следопыты учились работать с компасом, читать схемы и определять стороны света, что превратилось в увлекательный квест по территории парка.

«Мы постарались сделать программу разнообразной, чтобы каждый ребенок нашел занятие по душе. Важно, что дети не просто проводили время, а узнавали новое, общались и двигались», — поделилась одна из организаторов.

Организаторы отметили, что программа доказала: даже зимой можно организовать яркий, познавательный и активный досуг для детей.