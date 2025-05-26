Сериал «Детектив на кончике пера» сняли в парке в Балашихе

Парк «Пехорка» в Балашихе вновь стал центром внимания кинематографистов, превратившись в ключевую съемочную площадку для второго сезона сериала «Детектив на кончике пера». Премьера продолжения популярного телепроекта запланирована на октябрь 2025 года на телеканале «ТВ Центр».

Живописный парк, уже не впервые привлекающий съемочные группы, обязан своей популярностью уникальному природному ландшафту. Лесные массивы, спокойные водоемы, открытые прогулочные зоны и ухоженные пешеходные дорожки создают идеальные условия для съемок самых разных сцен.

«Балашиха — это кладезь локаций, а парк „Пехорка“ особенно ценен. Здесь есть все: лес, река, красивые тропинки. Это уже пятый проект, который мы снимаем в этом месте, — отметила продюсер сериала Светлана Стишковская.

Первый сезон «Детектива на кончике пера», вышедший в 2024 году, покорил зрителей оригинальным сюжетом о писательнице, которая расследует таинственное исчезновение своего младшего брата. Успех сериала обусловлен не только захватывающей историей, но и атмосферными кадрами, многие из которых были сняты именно в «Пехорке».

Универсальность парка позволяет создавать сцены, наполненные загадочностью, романтикой или динамикой, что делает его настоящей находкой для режиссеров. Съемки второго сезона уже идут полным ходом, и хотя подробности сюжета держатся в секрете, создатели обещают сохранить интригу и эмоциональную глубину, которые так полюбились зрителям.