Сергиевскую поликлинику отремонтировали в Коломне

Основной корпус Сергиевской поликлиники был построен в 1970 году. На сегодняшний день к этому медучреждению прикреплено 12 тысяч человек, его услугами пользуются жители трех десятков близлежащих населенных пунктов.

Пропускная способность поликлиники составляет более 100 посещений за смену. Конечно, за годы эксплуатации облик многих кабинетов изрядно устарел и требовал обновления. В 2025 году в рамках региональной программы «Здравоохранение Подмосковья» ремонта, наконец, дождались сразу три кабинета.

«Мы провели ремонт в терапевтическом, процедурном, стоматологическом кабинете и Натяжной потолок сделали, отремонтировали все стены, привели их в порядок, покрасили, наложили плитку около раковин, сделали ремонт пластиковых окон», — рассказал заведующий Сергиевской поликлиникой Виктор Федоренко.