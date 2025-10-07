«Сергиевские игры» прошли в Орехово-Зуеве

На территории мини-стадиона по улице Бирюкова в Орехово-Зуеве царила атмосфера спортивного духа. Здесь состоялись «Сергиевские игры», собравшие юных прихожан храмов округа в возрасте от семи до 16 лет.

Дети из церковно-приходских школ демонстрировали свои физические навыки, сдавая нормативы комплекса «Готов к труду и обороне». В зависимости от возрастной группы, участникам предстояло проявить себя в различных дисциплинах: прыжках в длину с места, подтягиваниях на перекладине, отжиманиях от пола, наклонах вперед из положения стоя, а также забегах на 30 метров и на более длинные дистанции.

«Ребята, успешно справившиеся с испытаниями и выполнившие нормативы ГТО, будут награждены соответствующими значками отличия — бронзовыми, серебряными и золотыми, в зависимости от показанных результатов», — сообщил заведующий стадионом Олег Ларионов.

По словам настоятеля Покровского храма в селе Пашнево священника Георгия Вальтера, лучшие спортсмены в каждой возрастной категории, представляющие различные города Подмосковья, получат возможность побороться за звание сильнейшего в финале «Сергиевских игр» Балашихинской епархии. Эти соревнования проводятся уже второй год подряд.