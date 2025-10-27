«Сергиевские игры» прошли в Егорьевске

Традиционные соревнования собрали во Дворце спорта «Егорьевск» 15 команд из благочиний Коломенской епархии — Егорьевска, Воскресенска, Коломны, Жуковского, Раменского, Бронниц, Луховиц, Зарайска, Озер и Каширы. Всего в играх приняли участие около 100 человек.

Священнослужителей, алтарников, певчих храмов, воспитанников воскресных школ, студентов семинарий поприветствовали почетные гости — заместитель главы округа Наталья Леликова, исполняющий обязанности председателя совета депутатов Александр Плотников, а также исполняющий обязанности начальника Управления спорта и молодежной политики Альберт Гаврилов.

Спортсменам предстояло пройти несколько испытаний: отжимания, подъем туловища, прыжок в длину, наклон, челночный бег. В упорной борьбе первое и второе места заняли команды Егорьевска, а бронзовая награда досталась представителям Воскресенска. По результатам соревнований участники смогут оформить в центрах тестирования официальные значки ГТО.

Основной целью «Сергиевских игр» явлется привлечение православной молодежи к регулярным занятиям физической культурой, а также увековечивание памяти одного из величайших русских святых — Сергия Радонежского. Священнослужители отмечают, что этот святой сам любил ходить пешком, поэтому именно ему посвящены соревнования.