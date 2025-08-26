Сергиево-Посадский регоператор запустил чат-бота для СНТ

Регоператор Сергиево-Посадского кластера запустил чат-бота для садовых некоммерческих товариществ. Онлайн-сервис поможет решать вопросы по вывозу отходов по договорам и оплате услуг.

В министерстве по содержанию территорий Московской области уточнили, что благодаря цифровому помощнику можно будет отправить обращение и оформить заявку на вывоз ТКО. Также бот умеет отвечать на вопросы, связанные с договорами по вывозу мусора и оплатой утилизации.

Напомним, что регоператор обслуживает Сергиево-Посадский, Пушкинский, Талдомский и Дмитровский округа, а также Мытищи, Долгопрудный, Дубну, Королев, Химки и Лобню.