Сергиево-Посадский регоператор вывез свыше миллиона кубометров отходов в мае

Компания «ЭкоЛайф», которая занимается транспортировкой твердых коммунальных отходов в Московской области, подвела итоги работы за май. За месяц с территорий трех региональных кластеров вывезли около 2,8 миллиона кубометров отходов, что более чем на 215 тысяч кубометров превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Наибольший объем пришелся на зону обслуживания Сергиево-Посадского регионального оператора, где за месяц вывезли свыше 1,05 миллиона кубометров отходов. В Рузском кластере этот показатель превысил 997 тысяч кубометров, а в Каширском — 748 тысяч.

Среди муниципалитетов лидерами по объемам вывоза в зоне Рузского регионального оператора стали Одинцовский округ с показателем более 296 тысяч кубометров, Красногорск — свыше 211 тысяч и Наро-Фоминский округ — более 113 тысяч.

В Сергиево-Посадском кластере наибольшие объемы зафиксировали в Мытищах, где вывезли свыше 197 тысяч кубометров отходов, Химках — более 162 тысяч и Сергиево-Посадском округе — более 119 тысяч.

В зоне ответственности Каширского регионального оператора лидирующие позиции заняли Ленинский округ с объемом более 196 тысяч кубометров, Домодедово — свыше 154 тысяч и Коломенский округ, где вывезли более 134 тысяч кубометров отходов.

Увеличение объемов связано с сезонным ростом образования отходов. Работа продолжается в июне.