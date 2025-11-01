Сергиево-Посадский регоператор вывез свыше 270 тысяч кубометров мусора за неделю

С 20 по 26 октября сотрудники Сергиево-Посадского регионального оператора вывезли свыше 270 тысяч кубических метров твердых коммунальных отходов. Кроме того, специалисты, устранили более восьми тысяч кубометров несанкционированных навалов.

За неделю также убрали свыше 61 тысячи кубических метров крупногабаритных отходов.

Больше всего мусора вывезли в Мытищах (41 тысяча кубометров), Химках (35 тысяч), Дмитровском округе (31 тысяча), Сергиево-Посадском округе (25 тысяч), Пушкинском округе (24 тысячи), Королеве (19 тысяч) и других муниципалитетах.

Поддержание стабильной экологической обстановки в Подмосковье напрямую зависит от своевременного вывоза отходов.