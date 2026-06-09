Сергиево-Посадский регоператор вывез более 230 тысяч кубометров мусора за неделю

Сергиево-Посадский регоператор вывез более 235 тысяч кубометров мусора за неделю. Наибольший объем собрали в Мытищах, Химках и Дмитрове.

Как рассказали в министерстве по содержанию территорий, в Мытищах вывезли 43 тысячи кубометров мусора, в Химках — 34 тысячи, в Дмитрове — 33 тысячи, в Пушкино — 34 тысячи, в Сергиевом Посаде — 27 тысяч, в Королеве — 21 тысячу, в Долгопрудном — 13 тысяч, в Лобне — 11 тысяч, в Дубне — семь тысяч, а в Талдоме — 7,9 тысячи.

Также специалисты устранили 12 тысяч кубометров стихийных свалок и 41 тысячу кубометров крупногабаритных отходов.

«Напоминаем жителям: если контейнерная площадка переполнена или нуждается в уборке, сообщить об этом можно своему региональному оператору», — сказали в ведомстве.

Адреса всех регоператоров Подмосковья можно найти на сайте.