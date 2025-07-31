Сергиево-Посадский регоператор вывез более 226 тысяч кубометров ТКО за неделю
С 21 по 27 июля сотрудники Сергиево-Посадского регоператора вывезли более 226 тысяч кубометров отходов. Об этом сообщили в министерстве по содержанию территорий МО.
Больше всего мусора с контейнерных площадок собрали в Мытищах, Химках и Дмитровском округе.
Также за период компания ликвидировала незаконные навалы объемом около 7,4 тысячи кубометров и отправила на переработку более 43 тысяч крупногабаритных отходов.
В министерстве по содержанию территорий Подмосковья напомнили, что по вопросам обслуживания контейнерных площадок жители могут обратиться в управляющую компанию или напрямую к регоператору.
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