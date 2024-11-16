Сергиево-Посадский регоператор вывез 900 кубометров отходов за октябрь

Региональный оператор Сергиево-Посадского кластера вывез порядка 900 тысяч кубометров отходов за октябрь. Об этом рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Как пояснили в ведомстве, всего отходы вывезли с территорий 10 городских округов Подмосковья, включая Дмитровский, Долгопрудный, Дубну, Королев, Лобню, Мытищи, Талдом, Сергиево-Посадский, Пушкинский и Химки.

Кроме того, региональный оператор установил 426 новых контейнеров вместо изношенных, а также отремонтировал еще 251 бак.

«Эти меры направлены на повышение качества обслуживания и улучшение экологической ситуации в регионе», — подчеркнули в ведомстве.