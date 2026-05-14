Сергиево-Посадский регоператор вывез 2,5 млн кубометров мусора за 3 месяца

Сергиево-Посадский региональный оператор представил результаты работы за первые три месяца года. За этот период с территории обслуживаемых округов вывезли свыше 2,6 миллиона кубометров твердых коммунальных отходов.

Наибольший объем мусора пришелся на Мытищи, где за квартал вывезли более 509 тысяч кубометров. Следом идут Химки с показателем около 450 тысяч кубометров. В Дмитровском округе объем вывезенных отходов составил 328 тысяч кубометров, в Сергиево-Посадском — 277 тысяч, а в Пушкинском округе — порядка 270 тысяч.

Значительную часть общего объема составили крупногабаритные отходы — за отчетный период их вывезли около 407 тысяч кубометров. Кроме того, специалисты ликвидировали несанкционированные свалки общим объемом примерно 20 тысяч кубометров.

Ранее министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко сообщал, что в регионе продолжается модернизация инфраструктуры обращения с отходами. Благодаря механизму льготного лизинга в муниципалитеты Подмосковья направили 400 новых бункеров.

Их распределили между тремя региональными операторами, работающими в Каширской, Сергиево-Посадской и Рузской зонах. Новые емкости предназначены как для замены устаревших контейнеров, так и для оборудования новых площадок накопления отходов.

В зону ответственности Сергиево-Посадского регионального оператора входят Дмитров, Долгопрудный, Дубна, Королев, Лобня, Мытищи, Пушкино, Сергиев Посад, Талдом и Химки.

Жителям также напомнили, что незаконный сброс строительного мусора в бункеры для крупногабаритных отходов является административным нарушением. Для граждан размер штрафа может достигать 70 тысяч рублей, а для юридических лиц — 200 тысяч рублей