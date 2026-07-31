Сергиево-Посадский регоператор вывез 232 тысячи кубометров отходов за неделю

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

За минувшую неделю Сергиево-Посадский региональный оператор вывез с обслуживаемых территорий свыше 232 тысяч кубометров твердых коммунальных отходов. Наибольший объем вывоза пришелся на Мытищи — более 42,3 тысячи кубометров.

Далее следуют Дмитровский округ, Химки, Сергиево-Посадский округ и Пушкино.

Кроме того, специалисты ликвидировали более 13 тысяч кубометров несанкционированных навалов мусора и вывезли свыше 42 тысяч кубометров крупногабаритных отходов.

В зону обслуживания Сергиево-Посадского регионального оператора входят городские округа Мытищи, Химки, Королев, Долгопрудный, Лобня, Дубна, Пушкинский, Сергиево-Посадский, а также Дмитровский и Талдомский муниципальные округа.

Ранее министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко напомнил, что своевременная оплата услуги по обращению с отходами позволяет развивать отраслевую инфраструктуру.

Для жителей региона регулярно проводят разъяснительную работу, предоставляют рассрочки и организуют акции по списанию пеней.