Сергиево-Посадский регоператор вывез 230 тысяч кубометров отходов за неделю

Летом в Подмосковье традиционно возрастает объем образования бытовых отходов. Это связано с активным выездом жителей на дачи и увеличением нагрузки на региональную систему обращения с мусором.

Специалисты Сергиево-Посадского регионального оператора провели необходимую подготовку, что позволило сохранить стабильный вывоз отходов.

За неделю в муниципалитетах вывезли около 230 тысяч кубометров мусора. Наибольшие объемы пришлись на Мытищи — 41 тысяча, Дмитровский округ — 34 тысячи, Химки — 32 тысячи, Сергиево-Посадский округ — 27 тысяч и Пушкинский округ — 26 тысяч кубометров.

Также значительные объемы зафиксировали в Королеве — 21 тысяча кубометров, Долгопрудном — 12 тысяч, Лобне — 11 тысяч, Талдоме — восемь тысяч и Дубне — семь тысяч.

В общий объем вошли в том числе 12 тысяч кубометров отходов с ликвидированных несанкционированных свалок и 40 тысяч кубометров крупногабаритного мусора.

«Сегодня каждый неплательщик региона перекладывает свою долю ответственности на плечи добросовестных граждан. Плата за обращение с отходами — обязательная мера. Неуплата приводит к сокращению инвестиций в инфраструктуру отрасли. Поэтому Министерство на регулярной основе разъясняет порядок оплаты жителям, дает рассрочки, запускает акции по списанию пеней», — подчеркнул министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.

В зону обслуживания Сергиево-Посадского регионального оператора входят Дмитровский, Долгопрудный, Дубна, Лобня, Королев, Мытищи, Химки, а также Пушкинский, Сергиево-Посадский и Талдомский округа.