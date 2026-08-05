Сергиево-Посадский регоператор вывез 230 тысяч кубометров отходов за неделю

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

За минувшую неделю Сергиево-Посадский региональный оператор вывез с обслуживаемых территорий более 230 тысячи кубометров твердых коммунальных отходов. Наибольший объем работ выполнили в Мытищах, Дмитрове, Химках, Сергиевом Посаде и Пушкино.

Также отходы вывозили из Королева, Долгопрудного, Лобни, Талдомского муниципального округа и Дубны.

Помимо планового вывоза специалисты ликвидировали более 11,8 тысячи кубометров несанкционированных свалок и вывезли свыше 41 тысячи кубометров крупногабаритных отходов.

Региональный оператор продолжает работу по утвержденным графикам и регулярно контролирует состояние контейнерных площадок, обеспечивая санитарное благополучие на обслуживаемых территориях.

Ранее министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко подчеркнул, что несвоевременная оплата услуги по обращению с отходами снижает возможности для развития отраслевой инфраструктуры.

В связи с этим ведомство регулярно информирует жителей о порядке оплаты, предоставляет рассрочку и проводит акции по списанию пеней.